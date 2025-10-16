▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Gurobi firma un accordo di partnership con GRID Inc.

Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, ha annunciato oggi una nuova partnership con GRID Inc., un'azienda di ottimizzazione dell'IA specializzata in...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/10/2025

Business Wire

Questa collaborazione strategica consentirà di promuovere la tecnologia di ottimizzazione matematica nelle infrastrutture energetiche e sociali.

BEAVERTON, Oregon: Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, ha annunciato oggi una nuova partnership con GRID Inc., un'azienda di ottimizzazione dell'IA specializzata in soluzioni per infrastrutture.

GRID è un'azienda in rapida crescita che sviluppa soluzioni di ottimizzazione dell'IA per il settore delle infrastrutture. Dopo il passaggio dall'attività delle energie rinnovabili all'IA, l'azienda è stata selezionata per prendere parte al programma di supporto alle startup di NEDO ed è stata quotata all'indice Tokyo Stock Exchange Growth Market nel 2023. GRID sfrutta i gemelli digitali e il deep learning per prevedere e ottimizzare operazioni di pianificazione complesse, tra cui la programmazione degli impianti di generazione di energia elettrica e l'instradamento delle reti di trasmissione, contribuendo all'efficienza e alla decarbonizzazione delle infrastrutture.

La partnership unisce l'esperienza di GRID in materia di intelligenza artificiale e gemelli digitali con la tecnologia avanzata di risoluzione di Gurobi per soddisfare le crescenti esigenze di ottimizzazione nei settori dell'energia e delle infrastrutture sociali, con l'obiettivo di garantire operazioni più efficienti e sostenibili.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.