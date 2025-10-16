▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
SkySparc acquisisce Inovotek Solutions per rafforzare le proprie competenze nei mercati dei capitali ed ampliare la distribuzione nelle piattaforme Murex, Calypso e FIS

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/10/2025

Business Wire

STOCCOLMA: SkySparc, fonitore globale affidabile di soluzioni per la trasformazione digitale per gli istituti di tesoreria e finanziari, ha annunciato oggi l'acquisizione di Inovotek Solutions ("Inovotek" o l'"Azienda"), un fornitore specializzato in servizi di trasformazione per i mercati di capitali e gli istituti finanziari. Le condizioni finanziarie non sono state rese note.

L'acquisizione rafforzerà la posizione di SkySparc in qualità di principale fornitore di servizi completi di trasformazione digitale per i clienti di mercati di capitali a livello globale. Affronterà le sfide principali dei clienti, tra cui iniziative di conformità normativa e complesse riprogettazioni delle piattaforme. Inoltre, SkySparc amplierà le proprie conoscenze nelle piattaforme leader di gestione dei rischi e di trading, come Murex, Calypso e FIS.

Fonte: Business Wire



