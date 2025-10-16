Hyper presenta HyperSpace Trackpad Pro: il primo trackpad tattile premium per Microsoft Windows

Questo trackpad a zero latenza, sensibile alla forza con scorciatoie intelligenti e modello ergonomico è realizzato appositamente per ottimizzare la produttività e i flussi di lavoro creativi degli utenti

ANAHEIM, Calif.: Hyper®, il creatore di accessori tecnologici innovativi per creatori e utenti di energia, oggi ha annunciato il lancio Kickstarter del suo rivoluzionario HyperSpace™ Trackpad Pro, il trackpad più avanzato del settore progettato specificamente per gli utenti di Microsoft® Windows®. Questo trackpad di nuova generazione presenta piezo tattilità avanzata, tecnologia di sensibilità a piena forza ed esperienza di personalizzazione approfondita, trasformando il modo in cui gli utenti interagiscono con le loro produttività e app creative.

“Con circa il 70 percento di desktop e laptops che eseguono Windows, gli utenti attendono da molto tempo un trackpad esterno premium che offre precisione eccezionale e l'esperienza tattile di cui hanno bisogno in un trackpad”, ha affermato Gabi Iorio, Direttore del marketing globale e delle vendite per Hyper.

Fonte: Business Wire