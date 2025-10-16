▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Hyper presenta HyperSpace Trackpad Pro: il primo trackpad tattile premium per Microsoft Windows

Hyper®, il creatore di accessori tecnologici innovativi per creatori e utenti di energia, oggi ha annunciato il lancio Kickstarter del suo rivoluzionario HyperSpace™ Trackpad Pro, il trackpad più ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/10/2025

Business Wire

Questo trackpad a zero latenza, sensibile alla forza con scorciatoie intelligenti e modello ergonomico è realizzato appositamente per ottimizzare la produttività e i flussi di lavoro creativi degli utenti

ANAHEIM, Calif.: Hyper®, il creatore di accessori tecnologici innovativi per creatori e utenti di energia, oggi ha annunciato il lancio Kickstarter del suo rivoluzionario HyperSpace™ Trackpad Pro, il trackpad più avanzato del settore progettato specificamente per gli utenti di Microsoft® Windows®. Questo trackpad di nuova generazione presenta piezo tattilità avanzata, tecnologia di sensibilità a piena forza ed esperienza di personalizzazione approfondita, trasformando il modo in cui gli utenti interagiscono con le loro produttività e app creative.

“Con circa il 70 percento di desktop e laptops che eseguono Windows, gli utenti attendono da molto tempo un trackpad esterno premium che offre precisione eccezionale e l'esperienza tattile di cui hanno bisogno in un trackpad”, ha affermato Gabi Iorio, Direttore del marketing globale e delle vendite per Hyper.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.