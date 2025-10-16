NetApp collabora con Equinix per semplificare la virtualizzazione per applicazioni SAP modernizzate

I clienti SAP possono portare la potenza di NetApp ONTAP agli ambienti gestiti S/4HANA sulla VMware Cloud Foundation

SAN JOSE, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura dati intelligente; Broadcom, Inc. e Kochasoft, affidabile fornitore di soluzioni aziendali, oggi hanno annunciato una collaborazione con Equinix, la principale azienda mondiale di infrastrutture digitali®, per un nuovo servizio dedicato ai carichi di lavoro SAP S/4HANA & SAP Legacy eseguiti su VMware Cloud Foundation (VCF). Mentre decidono come gestire la prossima scadenza del supporto di manutenzione per versioni precedenti di SAP Enterprise Resource Planning (ERP), i clienti SAP devono trovare una soluzione di modernizzazione dell'infrastruttura che sia resiliente, sicura ed efficace in termini di costi.

Fonte: Business Wire