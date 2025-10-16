NetApp e Red Hat rafforzano la collaborazione per promuovere la modernizzazione IT con OpenShift Virtualization di Red Hat

Red Hat e NetApp intensificano gli sforzi di sviluppo congiunto con l'utilizzo di OpenShift Virtualization di Red Hat e le soluzioni di storage di NetApp per supportare le attività di migrazione e modernizzazione dei clienti

SAN JOSE, Calif. & RALEIGH, N.C.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda specializzata in infrastrutture dati intelligenti, e Red Hat, fornitore leader mondiale di soluzioni open source, hanno annunciato oggi una collaborazione ampliata per intensificare gli sforzi di sviluppo congiunto e accelerare l'adozione di OpenShift Virtualization di Red Hat in ambienti on-premise e cloud pubblici. Grazie a questa collaborazione rafforzata, Red Hat e NetApp aiutano i clienti a modernizzare più facilmente i propri ambienti IT e ad affrontare con maggiore sicurezza le complessità della migrazione dei carichi di lavoro cloud-native.

Fonte: Business Wire