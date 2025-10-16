▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

ArcGIS Maritime di Esri supporterà le capacità produttive S-100 di nuova generazione per la mappatura nautica avanzata

Esri, il leader globale nella tecnologia dei sistemi informatici geografici (GIS), ha annunciato nuove capacità in ArcGIS Maritime per supportare la produzione di mappe nautiche conformi a S-100: un ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/10/2025

Business Wire

Gli uffici idrografici possono passare facilmente ai nuovi standard pur mantenendo le mappe S-57

REDLANDS, Calif.: Esri, il leader globale nella tecnologia dei sistemi informatici geografici (GIS), ha annunciato nuove capacità in ArcGIS Maritime per supportare la produzione di mappe nautiche conformi a S-100: un importante traguardo nell'evoluzione della gestione dei dati idrografici. Le organizzazioni marittime riusciranno anche a generare mappe S-57, oltre a mappe S-101, che consentiranno loro di utilizzare il GIS più facilmente. Essenziale per supportare gli ultimi dati e tecnologie spaziali, il passaggio alle mappature predisposte a S-100 ottimizzeranno la navigazione, la sicurezza e la sensibilizzazione alle situazioni marittime.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.