ArcGIS Maritime di Esri supporterà le capacità produttive S-100 di nuova generazione per la mappatura nautica avanzata

Gli uffici idrografici possono passare facilmente ai nuovi standard pur mantenendo le mappe S-57

REDLANDS, Calif.: Esri, il leader globale nella tecnologia dei sistemi informatici geografici (GIS), ha annunciato nuove capacità in ArcGIS Maritime per supportare la produzione di mappe nautiche conformi a S-100: un importante traguardo nell'evoluzione della gestione dei dati idrografici. Le organizzazioni marittime riusciranno anche a generare mappe S-57, oltre a mappe S-101, che consentiranno loro di utilizzare il GIS più facilmente. Essenziale per supportare gli ultimi dati e tecnologie spaziali, il passaggio alle mappature predisposte a S-100 ottimizzeranno la navigazione, la sicurezza e la sensibilizzazione alle situazioni marittime.

Fonte: Business Wire