Impartner lancia HyperscalerGTM, la prima automazione unificata di automazione partner-marketplace

HyperscalerGTM è un'innovazione rivoluzionaria che raccorda la gestione dei partner e consente ai partner di vendere soluzioni direttamente nei marketplace sul cloud tramite un flusso di lavoro integrato di registrazione delle offerte

SALT LAKE CITY: Impartner, leader globale nella gestione dei partner e nell'automazione del marketing dei partner, oggi ha annunciato il lancio di HyperscalerGTM, una nuova soluzione rivoluzionaria che unifica l'intero percorso 'dal partner al marketplace sul cloud'.

Per la prima volta in assoluto, i fornitori possono consentire ai partner di registrare offerte, di collaborare con i team sul campo degli hyperscale e di effettuare transazioni direttamente nei marketplace sul cloud, il tutto nell'ambito di un flusso di lavoro unificato e automatizzato. Il risultato è un percorso più rapido e semplice, dalla registrazione dei partner al fatturato del marketplace chiuso.

Fonte: Business Wire