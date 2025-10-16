Guardant Health e i suoi collaboratori presenteranno nuovi dati sull’intero percorso di cura del cancro all’ESMO 2025

15 abstract dedicati ai progressi fatti nella diagnosi precoce delle recidive, nella profilazione tumorale e nel monitoraggio della risposta alle terapie

Le presentazioni evidenziano l’efficacia dei test ematici Guardant Health nel ridurre il carico dei trattamenti e migliorare il monitoraggio della malattia in diversi tipi di tumore

PALO ALTO, California: Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), una delle principali imprese nel settore dell’oncologia di precisione, oggi ha annunciato che nuovi dati dal suo portafoglio di soluzioni oncologiche saranno presentati in 15 abstract accettati al convegno della European Society for Medical Oncology (ESMO) 2025, che si svolgerà dal 17 al 21 ottobre a Berlino, in Germania. Le presentazioni coprono l’intera gamma di terapie oncologiche, dalla rilevazione della malattia minima residua e dal monitoraggio delle recidive alla profilazione dei tumori in stadio avanzato e alla valutazione della risposta terapeutica.

Fonte: Business Wire