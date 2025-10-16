Svante festeggia il Premio Nobel per la Chimica, confermando che la tecnologia della struttura metallo-organica (MOF) è essenziale per la cattura del carbonio a livello commerciale

​Il Premio Nobel per la Chimica è stato conferito a scienziati per il loro lavoro nella struttura metallo-organica (MOF), per la loro elevata capacità e selettività per i gas catturati, compresa la CO2 .

Il CALF-20 MOF utilizzato nei filtri per la cattura e la rimozione del carbonio di Svante è stato evidenziato durante l'annuncio del premio.

BURNABY, British Columbia: Svante, azienda leader nella tecnologia di cattura e rimozione del carbonio a base di assorbenti solidi, ha festeggiato l'annuncio del Premio Nobel 2025 per la Chimica la settimana scorsa, che ha riconosciuto gli scienziati Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi per il loro lavoro innovativo nel settore della struttura metallo-organica (MOF).

Fonte: Business Wire