Nuova relazione NIQ: qualità, praticità e igiene guideranno la crescita nel mercato degli elettrodomestici nel 2026

- Mentre le vendite unitarie sul mercato dei prodotti tecnologici di consumo e dei beni durevoli (T&D) rimane fermo all'1% di crescita per la prima metà del 2025, un aumento del 4,6% nelle vendite in dollari dimostra che i consumatori stanno spendendo di più sui singoli prodotti.
- I dazi statunitensi del 50% sugli “equivalenti dell'acciaio” faranno salire i prezzi, influendo sulla domanda complessiva dei grandi elettrodomestici negli Stati Uniti e abbassando la domanda di marchi stranieri.
- I marchi cinesi guidano l'innovazione nel mercato internazionale dei piccoli elettrodomestici, con prezzi sempre più alti.
- Gli elettrodomestici nel settore dell'igiene come aspirapolvere, lavatrici e lavastoviglie, hanno visto un'aumento delle vendite pari al 6% nella prima metà di quest'anno, superando la crescita complessiva del valore dei T&D.
CHICAGO: NielsenIQ (NYSE: NIQ) oggi ha pubblicato la sua relazione dal titolo Home Appliances Outlook 2026: What consumers want (Previsioni per gli elettrodomestici nel 2026: cosa vogliono i consumatori), che rivela le macro forze che determineranno l'industria degli elettrodomestici nel 2026 e l'innovazione dei prodotti che con maggiore probabilità guiderà la crescita.
Fonte: Business Wire
