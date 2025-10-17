▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Beyon Cyber e Haven siglano un protocollo d’intesa per lanciare nel Regno Unito e a livello globale capacità avanzate di SOC basati sull’IA

Beyon Cyber, un’impresa del gruppo Beyon e l’azienda di cybersecurity in più rapida crescita nel Medio Oriente, ha firmato un protocollo d’intesa con Haven Cyber Technologies, azienda globale c...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/10/2025

Business Wire

MANAMA, Bahrain; LONDRA, LUSSEMBURGO e WASHINGTON: Beyon Cyber, un’impresa del gruppo Beyon e l’azienda di cybersecurity in più rapida crescita nel Medio Oriente, ha firmato un protocollo d’intesa con Haven Cyber Technologies, azienda globale che sviluppa servizi di cybersecurity e Microsoft Solutions Partner, tramite la sua affiliata britannica ITC Secure.

In base al protocollo d’intesa, Beyon Cyber e Haven creeranno una partnership strategica per rivoluzionare le operazioni di cybersecurity lanciando Security Operations Center basati sull’IA (AI SOC) avanzati nel Regno Unito e nel resto del mondo.

Nel quadro di questa collaborazione Haven integrerà nelle proprie operazioni la piattaforma AI SOC all’avanguardia sviluppata da Beyon Cyber – Orryx AI – sfruttando la potenza dell’automazione intelligente e dei flussi di lavoro basati sull’IA agentica per potenziare le attività di rilevamento, indagine, individuazione, intelligence e risposta alle minacce.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.