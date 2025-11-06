▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Il 6 novembre 2025 Kinaxis Inc. terrà una teleconferenza sui risultati finanziari relativi al terzo trimestre 2025

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), una delle principali società internazionali nell'orchestrazione della catena di fornitura end-to-end, oggi ha annunciato di avere fissato una teleconferenza per discutere

Pubblicato il: 17/10/2025

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), una delle principali società internazionali nell’orchestrazione della catena di fornitura end-to-end, oggi ha annunciato di avere fissato una teleconferenza per discutere i risultati finanziari relativi al terzo trimestre conclusosi il 30 settembre 2025, che si svolgerà giovedì 6 novembre alle 08:30 ET (CET - 6 ore) e sarà ospitata da Bob Courteau, amministratore delegato a interim e presidente del cda, e da Blaine Fitzgerald, direttore finanziario, che al termine risponderanno alle domande dei partecipanti. Kinaxis comunicherà i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dopo la chiusura dei mercati, mercoledì 5 novembre 2025.


