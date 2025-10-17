▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
ExaGrid annuncia il lancio di nuove funzionalità rivolte agli MSP nella versione 7.4.0

ExaGrid®, l'unica soluzione che offre storage di backup a più livelli del settore con Retention Time-Lock alimentato dall'IA che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/10/2025

Business Wire

Le funzionalità includono il "tracciamento dei dati per quota" e il "ripristino da ransomware per quota"

MARLBOROUGH, Mass.: ExaGrid®, l'unica soluzione che offre storage di backup a più livelli del settore con Retention Time-Lock alimentato dall'IA che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air gap a livelli), eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, ha annunciato oggi che ExaGrid versione 7.4.0, disponibile per la spedizione in ottobre 2025, includerà nuove funzionalità ottimizzate per i provider di servizi gestiti (MSP) che si avvalgono dello storage di backup a più livelli ExaGrid per proteggere i dati dei loro clienti.

Numerose organizzazioni ricorrono agli MSP per esternalizzare una sola funzione IT, come il Backup as a Service (BaaS) e il Disaster Recovery as a Service (DRaaS), o addirittura l'intero data center, compresi applicazioni, server e storage.

Fonte: Business Wire



