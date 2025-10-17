CyberArk nominata Leader nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Privileged Access Management

CyberArk riconosciuta come Leader per la settima volta consecutiva.

L’opinione di CyberArk è che il riconoscimento sottolinea la visione e l’innovazione dell'azienda nel mercato PAM.

La Identity Security Platform di CyberArk tutela tutte le identità con moderni controlli dei privilegi.

NEWTON, Mass. e PETACH TIKVA, Israele: CyberArk (NASDAQ: CYBR), il leader globale nella sicurezza delle identità, oggi ha annunciato di essere stata nominata un Leader nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Privileged Access Management1. Riconosciuta come Leader per la settima volta consecutiva, CyberArk è nella posizione più vantaggiosa per la Completeness of Vision, che, dalla prospettiva dell’azienda, riflette l’impegno di CyberArk nel definire il futuro della gestione degli accessi privilegiati (PAM), dove ogni identità è protetta con accesso flessibile secondo la necessità, controlli intelligenti dei privilegi basati sull'intelligenza artificiale e sicurezza unificata sia su sistemi cloud che locali.

Il rapporto valuta gli strumenti che gestiscono l'accesso privilegiato sia per gli utenti umani che per quelli automatici. La CyberArk Identity Security Platform consente alle organizzazioni di proteggere tutte le identità (umane, automatizzate e di intelligenza artificiale), con il giusto livello di controlli dei privilegi da un’unica piattaforma unificata. Nell'ambito di questa piattaforma, le soluzioni di Privileged Access Management aiutano i team della sicurezza a proteggere le credenziali privilegiate, i segreti e l’accesso in qualsiasi ambiente, da sistemi locali al cloud, disattivando i privilegi permanenti, impedendo le violazioni e migliorando l’efficienza operativa.

"Noi crediamo che il riconoscimento di CyberArk da parte di Gartner come Leader nella gestione degli accessi privilegiati testimoni la nostra visione incentrata sulla sicurezza di proteggere tutte le identità, compresi utenti umani, automatizzati e IA", ha dichiarato Matt Cohen, CEO di CyberArk. "CyberArk continua a definire il futuro della gestione degli accessi privilegiati attraverso l'innovazione continua, gli investimenti nella R&S e le acquisizioni strategiche. Mentre un numero sempre maggiore di identità nelle aziende ottiene accessi privilegiati, è più importante che mai per le organizzazioni proteggere tutte le identità su scala con controlli intelligenti dei privilegi. La piattaforma completa di sicurezza delle identità basata sull'IA di CyberArk consente alle organizzazioni di fare proprio questo, aiutarle ad affrontare le loro sfide di sicurezza delle identità più critiche e a stare al passo con le minacce emergenti".

Attraverso la sua pluripremiata piattaforma di sicurezza, CyberArk offre capacità e servizi leader sul mercato:

Ampiezza della piattaforma – Creata per l'azienda moderna, la piattaforma completa di CyberArk è disponibile sia in versione locale che come SaaS, aiutando a proteggere l'accesso per qualsiasi identità in qualsiasi ambiente da qualsiasi luogo. CyberArk è classificata migliore della categoria nella gestione dell'elevazione e della delega dei privilegi (PEDM) Windows, gestione remota degli accessi privilegiati (RPAM), PAM per le macchine e gestione degli account e delle sessioni privilegiati (PASM).

Innovazione continua – CyberArk sviluppa innovazioni leader sul mercato che affrontano minacce agli agenti IA, protezione dei carichi di lavoro, capacità di scoperta e altre sfide emergenti. Integrata nella piattaforma CyberArk, CyberArk CORA AI consente alle organizzazioni di prendere decisioni informative, guidate dai dati e accelerare la sicurezza delle identità in tutta l'azienda rilevando e rispondendo rapidamente alle minacce alle identità.

Piattaforma di fiducia a livello globale – Più di 10.000 organizzazioni in tutto il mondo, compreso oltre il 55% delle aziende Fortune 500, si affidano alle soluzioni di CyberArk per proteggere le loro risorse più preziose e rispettare la conformità critica e i requisiti di sicurezza. CyberArk offre operazioni geograficamente diversificate con distribuzione localizzata in tutte le regioni.

Esperienza clienti eccezionale – Con un punteggio di soddisfazione clienti (CSAT) superiore al 95% e un punteggio del supporto sempre elevato in Peer Insights, CyberArk si impegna a fornire il massimo livello di esperienza clienti.

ROI comprovato – Secondo uno studio indipendente, il vantaggio annuale medio ottenuto dai clienti di CyberArk è di 3,1 milioni di dollari per le organizzazioni e un ROI a tre anni del 309%. Utilizzando un approccio cloud-native consolidato alla sicurezza delle identità, le organizzazioni possono snellire i flussi di lavoro informatici e degli sviluppatori, risparmiando una media di 275.000 dollari ogni 10 domande di protezione da parte di aziende che CyberArk aiuta a proteggere.

Per scaricare una copia gratuita del 2025 Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management, visitare https://lp.cyberark.com/gartner-mq-pam-2025.html.

1 Gartner® Magic Quadrant™ for Privileged Access Management by Abhyuday Data, Paul Mezzera, Shubham Gera, Tarun Rohilla, Michael Kelley, 13 ottobre 2025

Liberatoria di Gartner

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner e MAGIC QUADRANT è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono utilizzati nel presente documento su autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Gartner non raccomanda alcun fornitore, prodotto o servizio indicato nelle proprie ricerche e non suggerisce agli utilizzatori delle tecnologie di scegliere esclusivamente i fornitori con i punteggi più alti o con altre valutazioni. Le pubblicazioni di Gartner riportano le opinioni delle organizzazioni di ricerca di Gartner e non dovranno essere interpretate in alcun modo come dichiarazioni di fatto. Gartner non rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, in relazione a tali ricerche, incluse le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

Informazioni su CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR) è il leader globale nella sicurezza delle identità, e si avvale della fiducia di organizzazioni in tutto il mondo per proteggere le identità di utenti umani e automatizzati nelle aziende moderne. La Identity Security Platform su base IA di CyberArk applica i controlli intelligenti dei privilegi ad ogni identità con costante prevenzione, rilevamento e risposta alle minacce, nell'intero ciclo si vita delle identità. Con CyberArk, le organizzazioni possono ridurre i rischi operativi e legati alla sicurezza abilitando il modello zero trust e il privilegio minimo con visibilità completa, consentendo a tutti gli utenti e alle identità, compresi dipendenti, il reparto IT, sviluppatori e macchine di accedere in modo sicuro a qualsiasi risorsa, ovunque si trovi e da qualsiasi luogo. Per saperne di più, visitare cyberark.com.

Copyright © 2025 CyberArk Software. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi di altri marchi, nomi di prodotti o marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi titolari.

Fonte: Business Wire