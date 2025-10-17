Interactive Brokers lancia Ask IBKR: uno strumento IA che offre risposte istantanee sul portafoglio

Una nuova interfaccia in linguaggio naturale aiuta i clienti ad analizzare partecipazioni, prestazioni e allocazioni in pochi secondi

GREENWICH, Conn.: Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico automatizzato globale, oggi ha annunciato il lancio di Ask IBKR, uno strumento basato sull'intelligenza artificial che offre approfondimenti istantanei sul portafoglio attraverso domande in linguaggio naturale.

“Con Ask IBKR, introduciamo un modo basato sul linguaggio naturale che permette agli investitori di interagire con i dati del proprio portafoglio”, ha dichiarato Milan Galik, Direttore Generale di Interactive Brokers. “Invece di orientarsi tra schermate, i clienti possono semplicemente chiedere, ad esempio ‘In quale settore sono sottoquotato rispetto a S&P 500?’ e ottenere una risposta immediata e visualizzata”.

Fonte: Business Wire