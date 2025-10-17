▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Alpaca ottiene l'adesione al Nasdaq Exchange e potenzia l'infrastruttura di brokeraggio full-stack

Alpaca, broker-dealer dotato di compensazione automatica che offre azioni, ETF, opzioni e titoli a reddito fisso, oggi annuncia di essere entrata a far parte del Nasdaq Exchange. Si rafforza così la ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/10/2025

Business Wire

NEW YORK: Alpaca, broker-dealer dotato di compensazione automatica che offre azioni, ETF, opzioni e titoli a reddito fisso, oggi annuncia di essere entrata a far parte del Nasdaq Exchange. Si rafforza così la presenza di Alpaca nel mercato statunitense, a riprova del continuo progresso dell'azienda verso la creazione di un'infrastruttura di brokeraggio interna e full-stack.

L'adesione al Nasdaq consente ad Alpaca di connettersi direttamente al registro degli ordini della Borsa e fornisce un accesso semplificato alla sua completa liquidità e all'intera suite di tipologie di ordini.

"La nostra adesione al Nasdaq dimostra la maturità e il progresso ottenuto nei mercati finanziari ed evidenzia la gamma sempre più completa di prodotti di trading targati Alpaca che offriamo, mettendo i nostri utenti in diretta connessione con uno dei principali mercati azionari a livello mondiale", ha sottolineato Tony Lee, Global Head of Brokerage presso Alpaca.

Fonte: Business Wire



