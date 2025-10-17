▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
NetApp presenta una piattaforma dati completa di livello enterprise per l'IA

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura dati intelligente, ha presentato oggi nuovi prodotti innovativi, rafforzando la propria piattaforma dati di livello enterprise per l'innovazione ne...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/10/2025

Business Wire

I sistemi AFX su scala exabyte con storage disaggregato e motore dati IA basato su NVIDIA mantengono la visione dell'IA

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura dati intelligente, ha presentato oggi nuovi prodotti innovativi, rafforzando la propria piattaforma dati di livello enterprise per l'innovazione nell'ambito IA. Mentre l'era dell'IA passa dalle fasi pilota iniziali alle applicazioni agentiche mission-critical, i dati pronti per l'intelligenza artificiale in una moderna infrastruttura dati di livello enterprise forniscono i risultati necessari alle aziende guidate dall'IA.

Il nuovo sistema NetApp AFX separa le prestazioni dalla capacità grazie a un NetApp ONTAP disaggregato eseguito sul nuovo sistema di storage NetApp AFX 1K. NetApp AI Data Engine è un'estensione sicura e unificata di ONTAP integrata con il progetto di riferimento NVIDIA AI Data Platform che aiuta le organizzazioni a semplificare e proteggere l'intera pipeline dati IA e che viene gestito tramite un unico pannello di controllo unificato.

Fonte: Business Wire



