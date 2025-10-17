Stefanini premiata in occasione degli ISG Women in Digital Awards EMEA con l'assegnazione a Natalia Chiritescu del riconoscimento Bronze Luminary per la leadership in ambito IA

Il premio evidenzia la strategia AI-first e l'impegno globale di Stefanini per accelerare la trasformazione digitale attraverso l'innovazione e l'inclusione.

BRUXELLES: Information Services Group (ISG) ha premiato Stefanini in occasione dei Women in Digital Awards nell'area EMEA, celebrando Natalia Chiritescu. Chiritescu, direttrice del Digital Solutions Center (DSC) per le regioni EMEA, NA e APAC, ha ricevuto il riconoscimento "Bronze Luminary" nella categoria AI Champion, che premia l'adozione dell'IA e il suo impatto.

Il programma ISG Women in Digital Awards, lanciato nelle Americhe nel 2022, è stato esteso nel 2023 alla regione di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e a quella di Asia-Pacifico, con l'inclusione dell'India.

Fonte: Business Wire