Collaborazione NetApp-Cisco per un'infrastruttura convergente di livello enterprise con storage disaggregato per l'IA

NetApp AFX con integrazione Cisco Nexus fornisce le basi per l'IA per il networking aziendale

SAN JOSE, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda specializzata in infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi una collaborazione con Cisco per realizzare un'importante evoluzione nell'infrastruttura convergente, basata su oltre 20 anni di lavoro congiunto. La nuova architettura NetApp AFX è ora integrata con gli switch Cisco Nexus per la connettività intra-cluster e sarà presto estesa a FlexPod AI. Questa integrazione prosegue la visione condivisa dalle due aziende di fornire ai clienti una base di livello enterprise per l'intelligenza artificiale.

NetApp AFX si basa su una versione disaggregata di NetApp ONTAP, il sistema operativo di storage leader del settore, scelto da decine di migliaia di aziende di tutti i settori per gestire exabyte di dati.

Fonte: Business Wire