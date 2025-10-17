▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Collaborazione NetApp-Cisco per un'infrastruttura convergente di livello enterprise con storage disaggregato per l'IA

NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda specializzata in infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi una collaborazione con Cisco per realizzare un'importante evoluzione nell'infrastruttura converge...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/10/2025

Business Wire

NetApp AFX con integrazione Cisco Nexus fornisce le basi per l'IA per il networking aziendale

SAN JOSE, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda specializzata in infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi una collaborazione con Cisco per realizzare un'importante evoluzione nell'infrastruttura convergente, basata su oltre 20 anni di lavoro congiunto. La nuova architettura NetApp AFX è ora integrata con gli switch Cisco Nexus per la connettività intra-cluster e sarà presto estesa a FlexPod AI. Questa integrazione prosegue la visione condivisa dalle due aziende di fornire ai clienti una base di livello enterprise per l'intelligenza artificiale.

NetApp AFX si basa su una versione disaggregata di NetApp ONTAP, il sistema operativo di storage leader del settore, scelto da decine di migliaia di aziende di tutti i settori per gestire exabyte di dati.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.