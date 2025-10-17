NetApp e la 49ers Foundation lanciano una collaborazione per la formazione sulla scienza dei dati

L'iniziativa pluriennale è finalizzata a dare agli studenti la possibilità di apprendere la tecnologia in modo applicato al Levi’s® Stadium

SANTA CLARA, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura dati intelligente e la 49ers Foundation, la più grande fondazione di una squadra nell'NFL, oggi hanno annunciato una collaborazione pluriennale per fornire la formazione sulla scienza dei dati a studenti delle scuole superiori nella San Francisco Bay Area. Lo scopo della 49ers EDU Data Analytics Lessons Series, la serie di lezioni sulle analisi dei dati, è quello di ispirare e fornire alla nuova generazione di leader tecnologici competenze essenziali nella scienza dei dati e presentare agli studenti opportunità lavorative in ambito tecnologico.

Il sodalizio consentirà a NetApp e alla 49ers Foundation di utilizzare l'ambiente unico del Levi’s® Stadium per proporre esperienze formative in modalità full-immersion.

Fonte: Business Wire