Illumynt pubblica l'aggiornamento sull'attività del Q3 2025

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/10/2025

BURLINGTON, Mass.: Il terzo trimestre 2025 è stato ancora una volta un trimestre molto intenso per noi qui a illumynt. Oltre a nominare un nuovo CEO, abbiamo lavorato su diverse iniziative che stanno portando avanti la nostra organizzazione.

I ricavi del trimestre hanno superato i 30 milioni di dollari, secondo i nostri piani per il 2025. Fatto ancora più importante, abbiamo eseguito tre diversi progetti di smantellamento di centri dati di grandi dimensioni producendo quasi zero rifiuti. Tutta l'attrezzatura aziendale basata sull'intelligenza artificiale e i componenti recuperati dagli smantellamenti sono stati rivenduti al massimo valore di mercato.

Ci avviamo verso il quarto trimestre con alte aspettative e gli occhi bene aperti.

