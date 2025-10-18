▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Qualcomm annuncia il pagamento in contanti dei dividendi trimestrali

Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) oggi ha annunciato il pagamento in contanti in data 18 dicembre 2025 di 0,89 dollari USA dei dividendi per le azioni ordinarie agli azionisti registrati alla chius...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/10/2025

Business Wire

SAN DIEGO: Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) oggi ha annunciato il pagamento in contanti in data 18 dicembre 2025 di 0,89 dollari USA dei dividendi per le azioni ordinarie agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 4 dicembre 2025.

Informazioni su Qualcomm

Qualcomm continua a innovare a ciclo continuo per offrire ovunque un'informatica intelligente che aiuta il mondo ad affrontare alcuni dei suoi problemi più importanti. Mettendo a frutto i nostri quasi 40 anni di leadership nella creazione di rivoluzioni tecnologiche in grado di definire un'epoca, offriamo un ampio portafoglio di soluzioni basate su AI all'avanguardia, elaborazione performante e a basso consumo e connettività senza paragoni. Le nostre piattaforme Snapdragon® favoriscono esperienze consumatori straordinarie, e i nostri prodotti Qualcomm Dragonwing™ consentono ad aziende e industrie di crescere a nuovi livelli.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.