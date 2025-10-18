Qualcomm annuncia il pagamento in contanti dei dividendi trimestrali

SAN DIEGO: Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) oggi ha annunciato il pagamento in contanti in data 18 dicembre 2025 di 0,89 dollari USA dei dividendi per le azioni ordinarie agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 4 dicembre 2025.

Informazioni su Qualcomm

Fonte: Business Wire