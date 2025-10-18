SLB annuncia i risultati per il terzo trimestre del 2025

- Il fatturato di 8,93 miliardi di USD è aumentato del 4% rispetto al trimestre precedente e ha registrato una flessione del 3% su base annua
- L'utile per azione GAAP di 0,50 dollari è diminuito del 32% rispetto al trimestre precedente e del 40% su base annua
- L'utile per azione di 0,69 USD, al netto di oneri e crediti, ha registrato una flessione del 7% rispetto al trimestre precedente e del 22% su base annua
- L'utile netto attribuibile a SLB pari a 739 milioni di USD è diminuito del 27% rispetto al trimestre precedente e del 38% su base annua
- L'EBITDA rettificato pari a 2,06 miliardi di USD è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente e ha registrato una flessione del 12% su base annua
- Il flusso di cassa derivante dalle operazioni è stato pari a 1,68 miliardi di USD e il flusso di cassa libero è stato pari a 1,10 miliardi di USD, inclusi 153 milioni di USD di pagamenti per le acquisizioni
- Il Consiglio di amministrazione ha approvato il dividendo trimestrale in contanti di 0,285 USD per azione
HOUSTON: SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi i risultati per il terzo trimestre del 2025.
Fonte: Business Wire
