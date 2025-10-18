Kinaxis accelera l'era agentica per l'orchestrazione della supply chain con il lancio di Maestro Agents

Gli agenti di IA che pianificano con l'utente, non solo per l'utente, consentono al percorso del cliente di passare a una prossima generazione della supply chain adattiva

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), un leader globale nell'orchestrazione della supply chain, oggi ha annunciato Maestro Agents, segnando il prossimo traguardo nell'intelligence delle decisioni abilitata all'IA per la supply chain. Attualmente disponibili per i clienti Kinaxis e integrati in modalità nativa in Kinaxis Maestro®, questi collaboratori digitali sensibili al contesto e alimentati dall'IA aiutano i pianificatori a passare più rapidamente dalle difficoltà alle azioni, trasformando le interruzioni in opportunità e rafforzando la resilienza delle supply chain che alimentano l'economia globale.

