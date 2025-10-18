Bentley Systems annuncia i vincitori dei Going Digital Awards 2025

Premiati dall'azienda anche progetti chiave destinatari dei Founders’ Honors, il vincitore del Bentley-Envision Award per la sostenibilità delle infrastrutture e il vincitore del premio Bentley Educator of the Year 2025

AMSTERDAM: (Year in Infrastructure 2025 di Bentley Systems) – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi i vincitori dei Going Digital Awards 2025. Questi premi annuali celebrano lo straordinario lavoro dei professionisti delle infrastrutture e il loro impiego innovativo dei software Bentley per migliorare il modo in cui le infrastrutture vengono progettate, costruite e gestite.

Tra i quasi 250 progetti candidati da organizzazioni di 47 Paesi, una giura indipendente ha selezionato i vincitori in 12 categorie durante l'evento Year in Infrastructure di Bentley, tenutosi il 15 e 16 ottobre ad Amsterdam.

"Congratulazioni ai vincitori dei Going Digital Awards di quest'anno", ha dichiarato Chris Bradshaw, Chief Sustainability and Education Officer di Bentley Systems. "Questi progetti rivoluzionari sono una dimostrazione di come le principali società di ingegneria e costruzione di infrastrutture, insieme a proprietari-operatori innovativi, stiano sfruttando i progressi digitali, dai dati connessi all'AI, per trasformare la project delivery e migliorare le prestazioni degli asset. Questi risultati definiscono lo standard di riferimento per la resilienza, la sostenibilità e l'impatto in tutti gli ambiti delle infrastrutture".

I vincitori dei Going Digital Awards 2025

Ponti e gallerie

Italferr S.p.A. (Italia) - Sfruttare le tecnologie digitali per migliorare la gestione delle infrastrutture

Strutture, campus e città

Voyants Solutions Private Ltd. (India) - Preparazione del Masterplan, progettazione dettagliata e gestione del progetto della cittadina di Atal Puram, Agra, India

Edilizia

Deloitte e Vale (Brasile) - Synchro 4D alimenta il primo impianto di bricchettatura di minerale di ferro al mondo

Produzione di energia

Baosteel Engineering & Technology Group Co., Ltd. (Cina) - Progetto di edilizia digitale intelligente per un'acciaieria basata su tecnologia Bentley

Modellazione geospaziale e reality modeling

Autorità per lo sviluppo della regione di Al Madinah (MDA) (Arabia Saudita) - Piattaforma di dati urbani di Manarah

Project Delivery

Egis (Francia) - Canale Seine Nord Europe

Ferrovie e trasporti

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Indonesia) - Infrastruttura intelligente con KAI & AssetWise Linear Analytics

Strade e autostrade

Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKRS) (Malesia) - Strada di collegamento Sarawak Sabah, fase 2

Ingegneria strutturale

AVS Engineers | ISID Architect, Nikhil Mahashur and Associates, Structural Engineer - Siddharth Sharma (India) - Fairmont Udaipur Palace

Modellazione e analisi del sottosuolo

Fervo Energy (Stati Uniti) - Cape Station

Trasmissione e distribuzione

China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd. (Cina) - Applicazione della tecnologia di intelligenza digitale GIS+BIM all'intero ciclo di vita del progetto di trasmissione e trasformazione di energia da 500 kV Guangxi Nanning di China Southern Power

Acqua e acque reflue

PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) (Indonesia) - SPAM Regional Jatiluhur I: trasformazione idrica per un domani migliore

Founders’ Honors

Durante l'evento, Bentley ha anche conferito il premio Founders’ Honors a 18 progetti. I Founders’ Honors vengono conferiti personalmente dai fondatori di Bentley a un numero limitato di progetti, persone e organizzazioni particolarmente esemplari, che riflettono la missione dell'azienda: far progredire le infrastrutture a livello globale per migliorare la qualità della vita.

I destinatari dei Founders’ Honors 2025:

AECOM (Regno Unito) - Sistemi ferroviari della stazione Old Oak Common, Great Western Railway

(Regno Unito) - Sistemi ferroviari della stazione Old Oak Common, Great Western Railway Ansys RF Channel Modeler per la pianificazione delle missioni lunari della NASA (Luna) - Pianificazione delle missioni lunari della NASA per i terminali di terra sulla superficie lunare

(Luna) - Pianificazione delle missioni lunari della NASA per i terminali di terra sulla superficie lunare Aquawolf (Stati Uniti) - Dalle zone a rischio di incendio alle tempeste: il valore della modellazione efficiente e intelligente dei pali

(Stati Uniti) - Dalle zone a rischio di incendio alle tempeste: il valore della modellazione efficiente e intelligente dei pali Arcadis (Australia) - Circonvallazione di Coffs Harbour

(Australia) - Circonvallazione di Coffs Harbour Aurecon (Nuova Zelanda) - Digitalizzare il suolo urbano: trasformare l'ingegneria del sottosuolo

(Nuova Zelanda) - Digitalizzare il suolo urbano: trasformare l'ingegneria del sottosuolo citiME Consultancy LLC (Emirati Arabi Uniti) - Modellazione della micromobilità nel modello di trasporto strategico di Abu Dhabi

(Emirati Arabi Uniti) - Modellazione della micromobilità nel modello di trasporto strategico di Abu Dhabi DC Water (Stati Uniti) - Dal progetto alla realtà: l'implementazione del digital twin di DC Water

(Stati Uniti) - Dal progetto alla realtà: l'implementazione del digital twin di DC Water DPR Construction (Stati Uniti) - Costruire con cura, per la cura: pianificazione Lean 4D per l'ospedale pediatrico

(Stati Uniti) - Costruire con cura, per la cura: pianificazione Lean 4D per l'ospedale pediatrico Environmental Systems Lab, Cornell University (Stati Uniti) - Atlante dell'energia: un digital twin per la decarbonizzazione del parco immobiliare di Ithaca

(Stati Uniti) - Atlante dell'energia: un digital twin per la decarbonizzazione del parco immobiliare di Ithaca Forte and Tablada, Inc. (Stati Uniti) - Digital twin della stazione di pompaggio del canale sulla 17ma strada

(Stati Uniti) - Digital twin della stazione di pompaggio del canale sulla 17ma strada Geoambiente S/A (Brasile) - Modellazione ad alta risoluzione per la bonifica delle falde acquifere utilizzando Leapfrog

(Brasile) - Modellazione ad alta risoluzione per la bonifica delle falde acquifere utilizzando Leapfrog Kaunas University of Technology (KTU) (Lituania) - Digital Twin per la valutazione operativa del carbonio negli edifici

(Lituania) - Digital Twin per la valutazione operativa del carbonio negli edifici Leviatan Group (Romania) - Pianificazione 4D ottimizzata per un campus di formazione militare

(Romania) - Pianificazione 4D ottimizzata per un campus di formazione militare Ormat Technologies Inc. (Dominica) - Progetto geotermico della Roseau Valley

(Dominica) - Progetto geotermico della Roseau Valley PowerChina Henan Electric Power Survey & Design Institute Co., Ltd. (Cina) - Sistema di valutazione, monitoraggio e allerta precoce dei rischi di inondazione delle sottostazioni

(Cina) - Sistema di valutazione, monitoraggio e allerta precoce dei rischi di inondazione delle sottostazioni PT Hutama Karya (Indonesia) - Trans Papua Road - tratto Mamberamo-Elelim

(Indonesia) - Trans Papua Road - tratto Mamberamo-Elelim PT Pertamina Geothermal Energy (Indonesia) - Lumut Balai Unit-3

(Indonesia) - Lumut Balai Unit-3 Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. (Cina) - Innovazione digitale nel ciclo di vita completo dei progetti eolici offshore

Bentley-Envision Award for Sustainable Infrastructure

Il Bentley-Envision Award for Sustainable Infrastructure viene conferito a un progetto pionieristico, candidato ai Going Digital Awards, distintosi in termini di eccellenza tecnica e valore economico per aver prodotto un impatto ambientale e sociale eccezionale e misurabile.

Il vincitore del Bentley-Envision Award:

GeoStruXer (Arabia Saudita) - Adeguamento sismico di terreno soggetto a creep mediante PTRaft sostenibile su micropali

Tutte le candidature al premio Bentley-Envision sono state esaminate dall'Institute for Sustainable Infrastructure (ISI), organizzazione senza scopo di lucro che sviluppa e gestisce il framework per le infrastrutture sostenibili Envision®, in collaborazione con il team Sustainability di Bentley.

Premio Educator of the Year

Il premio Educator of the Year di Bentley Systems viene conferito a un professionista del settore accademico che abbia contribuito in modo eccezionale alla formazione nel campo delle infrastrutture. Selezionato da una giuria indipendente, il vincitore si distingue per l’approccio didattico innovativo, la capacità di coinvolgere gli studenti e l’integrazione nei programmi di studio di software e tecnologie di ingegneria avanzati.

Il vincitore di quest'anno:

Irfaan Peerun, Griffith University, Australia.

Maggiori informazioni sul programma dell'evento Year in Infrastructure 2025 di Bentley e degli Awards sono disponibili qui.

