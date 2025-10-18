Bentley Systems annuncia i vincitori dei Going Digital Awards 2025

(Year in Infrastructure 2025 di Bentley Systems) – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi i vincitori dei Goin...
Premiati dall'azienda anche progetti chiave destinatari dei Founders’ Honors, il vincitore del Bentley-Envision Award per la sostenibilità delle infrastrutture e il vincitore del premio Bentley Educator of the Year 2025
AMSTERDAM: (Year in Infrastructure 2025 di Bentley Systems) – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi i vincitori dei Going Digital Awards 2025. Questi premi annuali celebrano lo straordinario lavoro dei professionisti delle infrastrutture e il loro impiego innovativo dei software Bentley per migliorare il modo in cui le infrastrutture vengono progettate, costruite e gestite.
Tra i quasi 250 progetti candidati da organizzazioni di 47 Paesi, una giura indipendente ha selezionato i vincitori in 12 categorie durante l'evento Year in Infrastructure di Bentley, tenutosi il 15 e 16 ottobre ad Amsterdam.
"Congratulazioni ai vincitori dei Going Digital Awards di quest'anno", ha dichiarato Chris Bradshaw, Chief Sustainability and Education Officer di Bentley Systems. "Questi progetti rivoluzionari sono una dimostrazione di come le principali società di ingegneria e costruzione di infrastrutture, insieme a proprietari-operatori innovativi, stiano sfruttando i progressi digitali, dai dati connessi all'AI, per trasformare la project delivery e migliorare le prestazioni degli asset. Questi risultati definiscono lo standard di riferimento per la resilienza, la sostenibilità e l'impatto in tutti gli ambiti delle infrastrutture".
I vincitori dei Going Digital Awards 2025
Ponti e gallerie
Strutture, campus e città
Edilizia
Produzione di energia
Modellazione geospaziale e reality modeling
Project Delivery
Ferrovie e trasporti
Strade e autostrade
Ingegneria strutturale
Modellazione e analisi del sottosuolo
Trasmissione e distribuzione
Acqua e acque reflue
Founders’ Honors
Durante l'evento, Bentley ha anche conferito il premio Founders’ Honors a 18 progetti. I Founders’ Honors vengono conferiti personalmente dai fondatori di Bentley a un numero limitato di progetti, persone e organizzazioni particolarmente esemplari, che riflettono la missione dell'azienda: far progredire le infrastrutture a livello globale per migliorare la qualità della vita.
I destinatari dei Founders’ Honors 2025:
Bentley-Envision Award for Sustainable Infrastructure
Il Bentley-Envision Award for Sustainable Infrastructure viene conferito a un progetto pionieristico, candidato ai Going Digital Awards, distintosi in termini di eccellenza tecnica e valore economico per aver prodotto un impatto ambientale e sociale eccezionale e misurabile.
Il vincitore del Bentley-Envision Award:
Tutte le candidature al premio Bentley-Envision sono state esaminate dall'Institute for Sustainable Infrastructure (ISI), organizzazione senza scopo di lucro che sviluppa e gestisce il framework per le infrastrutture sostenibili Envision®, in collaborazione con il team Sustainability di Bentley.
Premio Educator of the Year
Il premio Educator of the Year di Bentley Systems viene conferito a un professionista del settore accademico che abbia contribuito in modo eccezionale alla formazione nel campo delle infrastrutture. Selezionato da una giuria indipendente, il vincitore si distingue per l’approccio didattico innovativo, la capacità di coinvolgere gli studenti e l’integrazione nei programmi di studio di software e tecnologie di ingegneria avanzati.
Il vincitore di quest'anno:
Maggiori informazioni sul programma dell'evento Year in Infrastructure 2025 di Bentley e degli Awards sono disponibili qui.
Informazioni su Bentley Systems
In tutto il mondo, i professionisti delle infrastrutture si affidano al software Bentley Systems per progettare, costruire e gestire infrastrutture migliori e più resilienti per trasporti, acqua, energia, città e non solo. Fondata nel 1984 da ingegneri per ingegneri, Bentley è il partner di riferimento delle aziende di engineering e dei proprietari-operatori di tutto il mondo, con software adatti alle diverse discipline ingegneristiche, nei vari settori industriali e in tutte le fasi del ciclo di vita delle infrastrutture. Attraverso le nostre soluzioni Digital Twin, aiutiamo i professionisti delle infrastrutture a sbloccare il valore dei loro dati, per trasformare la project delivery e le prestazioni degli asset.
©2025 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo Bentley, SYNCHRO, AssetWise e Leapfrog sono marchi registrati o non registrati oppure marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue società interamente controllate, dirette o indirette. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
