▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

IonQ avvia una partnership con la strategia nazionale per la tecnologia quantistica in Italia e partecipa alla fondazione di Q-Alliance per la creazione congiunta di un hub quantistico

IonQ (NYSE: IONQ), la principale azienda al mondo in ambito quantistico, ha annunciato oggi il proprio ruolo come membro fondatore di Q-Alliance, una nuova iniziativa ambiziosa volta a creare un hub d...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/10/2025

Business Wire

Il lancio di Q-Alliance segna un traguardo fondamentale per il percorso di trasformazione digitale e gli obiettivi ambiziosi per l'ecosistema quantistico in Italia

COLLEGE PARK, Maryland: IonQ (NYSE: IONQ), la principale azienda al mondo in ambito quantistico, ha annunciato oggi il proprio ruolo come membro fondatore di Q-Alliance, una nuova iniziativa ambiziosa volta a creare un hub di calcolo quantistico del massimo livello in Lombardia. Creata in linea con la Strategia nazionale per le tecnologie quantistiche in Italia, Q-Alliance riunisce partner del settore pubblico e privato impegnati nella costruzione di un ecosistema quantistico rivolto al futuro.

L'iniziativa, lanciata in occasione del ComoLake2025 Digital Innovation Forum, associa la tecnologia e le competenze avanzate in ambito quantistico di IonQ con l'assistenza delle istituzioni scientifiche italiane e le parti governative interessate.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.