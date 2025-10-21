Lenovo porta avanti la trasformazione della forza lavoro con l’IA agentica: affidabile, comprovata e pronta a generare un ROI

IDC prevede che l’IA agentica raddoppierà la produttività della forza lavoro entro il 2027, mentre l’IA generativa già oggi genera 4 dollari di ritorno per ogni dollaro investito.

Lenovo integra nuove funzionalità di IA agentica nei PC IA, nei servizi e nelle soluzioni TruScale DaaS, per aumentare la produttività, la protezione e l’efficienza aziendale.

MORRISVILLE, North Carolina: Mentre le imprese sono impegnate nel cogliere il valore dell’IA, Lenovo annuncia il lancio di nuove funzionalità di IA agentica come cardine del suo portafoglio per la forza lavoro basato sull’IA – una suite completa di dispositivi, servizi e soluzioni per il ciclo di vita che trasforma gli investimenti nell’IA in valore aziendale misurabile.

Secondo IDC, le aziende stanno già ottenendo quasi 4 dollari di ritorno per ogni dollaro investito in IA generativa e si prevede che, entro il 2027, l’IA agentica raddoppierà la produttività della forza lavoro a livello globale – una prova concreta che le imprese stanno passando dalla fase di sperimentazione dell’IA a risultati tangibili.

Fonte: Business Wire