Cooler Master amplia la propria eccellenza termica con la serie Hyper 212 3DHP e V4 Alpha 3DHP Black

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/10/2025

Sistemi di raffreddamento ad aria monotorre affidabili e silenziosi, realizzati con tecnologia brevettata 3DHP

CITY OF INDUSTRY, California: Cooler Master, leader mondiale nel settore dei componenti per PC e delle soluzioni tecnologiche per il lifestyle, ha annunciato oggi la disponibilità della serie Hyper 212 3DHP e dei sistemi di raffreddamento ad aria V4 Alpha 3DHP Black. Entrambi utilizzano la tecnologia 3DHP brevettata da Cooler Master, l'ultima innovazione dell'azienda nel campo del raffreddamento.

"Con 3DHP, andiamo oltre il conteggio dei tubi e ci concentriamo sul risultato", ha affermato Matteo Stracciari, direttore generale di Cooler Master EU. "Meno calore. Prestazioni più affidabili. Meno rumore. Più affidabilità sul lungo termine. Il tutto in strutture compatte a torre singola."

3DHP: Meno è meglio

