Maggiore efficienza di progettazione grazie ai modelli elettrici preinstallati Murata nelle versioni più recenti di Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ e AWR Design Environment™ (Microwave Office)

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/10/2025

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) annuncia l’avvio di una collaborazione strategica con Cadence Design Systems, Inc. che rende le librerie di prodotti Murata direttamente accessibili all’interno dei principali strumenti di automazione nella progettazione dell’elettronica (EDA) Cadence. I prodotti Murata selezionati – induttori e condensatori – sono ora preinstallati nelle versioni più recenti di Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ e AWR Design Environment™ (Microwave Office). Mettendo in grado gli ingegneri di selezionare direttamente i componenti Murata all’interno di questi strumenti e di eseguire simulazioni, questa iniziativa consentirà di semplificare e perfezionare la progettazione dei circuiti di alimentazione, ad alta frequenza e per la soppressione del rumore.


