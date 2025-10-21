InterSystems e Google Cloud integrano InterSystems HealthShare con Google Cloud Healthcare API

La collaborazione rafforza l’interoperabilità e consente agli operatori sanitari di sfruttare l’IA sulla base di dati affidabili

LAS VEGAS: InterSystems, impresa che sviluppa innovative tecnologie dei dati e gestisce oltre un miliardo di cartelle cliniche in tutto il mondo, oggi ha annunciato di avere stretto una nuova partnership che integra InterSystems HealthShare con Google Cloud. Annunciata presso HLTH, la collaborazione mira a offrire una base dati armonizzata, scalabile e in tempo reale per applicazioni di intelligenza artificiale generativa e agentica.

La partnership fa fronte a uno dei problemi più urgenti nel settore dell’informatica sanitaria: la frammentazione e l’incoerenza dei dati. Combinando il know-how di InterSystems in vari campi – armonizzazione dei dati, risoluzione delle identità e interoperabilità – con l’ampia suite di funzionalità di analisi e ricerca basate sull’IA e sull’infrastruttura sicura di Google Cloud, le organizzazioni sanitarie ora possono liberare tutto il potenziale dell’IA grazie a dati puliti, unificati e utili a fini decisionali su una comprovata piattaforma cloud di livello aziendale.

“L’IA sta trasformando la sanità, ma può avere successo solo se basata su dati affidabili e utilizzabili”, spiega Don Woodlock, direttore soluzioni sanitarie globali InterSystems. “Integrando HealthShare nell’ecosistema IA e di dati sanitari completo sviluppato da Google Cloud, aiutiamo le aziende a garantire che i loro dati siano interoperabili e gestiti in modo responsabile. Gli operatori sanitari possono così concentrarsi sul miglioramento dei flussi di lavoro e sull’erogazione di cure più intelligenti”.

InterSystems HealthShare offre funzioni di aggregazione, normalizzazione, de-duplicazione, risoluzione delle identità dei pazienti, mappatura della terminologia e acceleratori specifici per le cartelle cliniche elettroniche, integrando dati provenienti da diverse fonti. Integrato con Google Cloud Healthcare API, questo insieme di funzioni mette in grado i clienti di:

creare una base dati scalabile armonizzata e compatibile con FHIR per la ricerca, le operazioni e il supporto alle decisioni cliniche, sfruttando la potenza di BigQuery e dell’infrastruttura ottimizzata IA di Google Cloud per analisi su larga scala;

sfruttare l’IA avanzata utilizzando vari modelli di IA generativa e agentica avanzati, inclusa la famiglia di modelli Gemini, sulla piattaforma IA Vertex di Google Cloud per il supporto alle decisioni, l’automazione amministrativa e le iniziative di sanità pubblica;

migliorare l’interoperabilità e la sicurezza potenziando lo scambio di dati con gli attuali sistemi e standard per favorire un’assistenza coordinata, avvantaggiandosi al contempo del framework di sicurezza e conformità all’avanguardia di Google Cloud.

“Le aziende sanitarie vogliono attuare soluzioni IA che siano sicure, responsabili e immediatamente utili”, aggiunge Aashima Gupta, direttrice globale soluzioni e strategia per l’assistenza sanitaria Google Cloud. “InterSystems offre una piattaforma che semplifica la preparazione dei dati e consente alle imprese di sbloccare l’intero valore delle loro informazioni, combinando le capacità uniche di HealthShare per l’organizzazione e la gestione dei dati con le funzionalità avanzate di elaborazione dei dati e IA/ML di Google Cloud”.

La soluzione è già disponibile tramite un modello BYOL (Bring Your Own License) e si prevede che sarà accessibile tramite Google Cloud Marketplace nel Nord America entro il primo trimestre del 2026, seguita da un lancio globale. Per ulteriori informazioni visitare il sito web del nostro partner.

Informazioni su InterSystems

InterSystems, impresa che sviluppa innovative tecnologie dei dati, offre una base unificata per le applicazioni di nuova generazione in molteplici settori – sanitario, finanziario, manifatturiero e della catena di fornitura – in oltre 80 Paesi. Le sue piattaforme dati risolvono problemi di interoperabilità, velocità e scalabilità per grandi aziende in tutto il mondo, consentendo di liberare la potenza dei dati e di interpretarli in modi creativi. Società a proprietà privata fondata nel 1978, InterSystems si impegna a conseguire l’eccellenza grazie all’assistenza 24×7 offerta a clienti e partner in tutto il mondo. Ha sede centrale a Boston, Massachusetts e conta 38 sedi in 28 Paesi. Per maggiori informazioni visitare InterSystems.com.

Fonte: Business Wire