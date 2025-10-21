Aptiv presenta i radar Gen 8 per alimentare il futuro degli ADAS

I radar Gen 8 offrono range, risoluzione e rilevamento di oggetti in un'ampia gamma di scenari di guida e parcheggio leader sul mercato

I ricchi dati forniti dai radar abbinati ad applicazioni di apprendimento automatico (ML) ampliano la gamma di soluzioni di guida in tutte le condizioni meteorologiche e di illuminazione

SCHAFFHAUSEN, Svizzera: Aptiv PLC (NYSE: APTV), azienda tecnologica globale volta a rendere possibile un futuro più sicuro, più sostenibile e più connesso, oggi ha annunciato la sua tecnologia radar più all'avanguardia di sempre: progettata per soddisfare le esigenze che cambiano dei futuri sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Alimentati dall'antenna proprietaria e dal modello in silicio di Aptiv, i radar Gen 8 offrono prestazioni leader nel settore e sensibilità ad alta risoluzione necessarie per supportare le capacità ADAS basate sull'IA e l'apprendimento automatico.

Fonte: Business Wire