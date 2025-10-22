ExaGrid tra i finalisti degli MSP Channel Awards 2025

ExaGrid nominata in 7 categorie per la prima edizione dei premi di settore

MARLBOROUGH, Massachusetts: ExaGrid®, l'unica soluzione di storage di backup a più livelli con Retention Time-Lock (RTL) alimentato dall'IA che include un livello non rivolto alla rete (con air gap a livelli), funzione Auto Detect & Guard, eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, ha annunciato oggi di essere stata nominata in sei categorie per la 1ª edizione annuale degli MSP Channel Awards, che desiderano premiare l'innovazione all'interno del canale IT.

I nuovi MSP Channel Awards nascono sulla scia dei precedenti SDC Awards con lo scopo di rispecchiare meglio lo scenario IT odierno in rapido movimento. Mentre i servizi gestiti ridefiniscono il modo in cui la tecnologia viene fornita, dalla trasformazione digitale e la cybersecurity a cloud, dati e automazione, questi premi sono un riconoscimento per le aziende, le partnership e i singoli che esercitano un vero impatto all'interno del canale.

Fonte: Business Wire