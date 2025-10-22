▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

ExaGrid tra i finalisti degli MSP Channel Awards 2025

ExaGrid®, l'unica soluzione di storage di backup a più livelli con Retention Time-Lock (RTL) alimentato dall'IA che include un livello non rivolto alla rete (con air gap a livelli), funzione Auto De...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 22/10/2025

Business Wire

ExaGrid nominata in 7 categorie per la prima edizione dei premi di settore

MARLBOROUGH, Massachusetts: ExaGrid®, l'unica soluzione di storage di backup a più livelli con Retention Time-Lock (RTL) alimentato dall'IA che include un livello non rivolto alla rete (con air gap a livelli), funzione Auto Detect & Guard, eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, ha annunciato oggi di essere stata nominata in sei categorie per la 1ª edizione annuale degli MSP Channel Awards, che desiderano premiare l'innovazione all'interno del canale IT.

I nuovi MSP Channel Awards nascono sulla scia dei precedenti SDC Awards con lo scopo di rispecchiare meglio lo scenario IT odierno in rapido movimento. Mentre i servizi gestiti ridefiniscono il modo in cui la tecnologia viene fornita, dalla trasformazione digitale e la cybersecurity a cloud, dati e automazione, questi premi sono un riconoscimento per le aziende, le partnership e i singoli che esercitano un vero impatto all'interno del canale.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.