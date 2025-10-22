▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Axelera annuncia l'AIPU Europa e fissa nuovi benchmark di settore in termini di performance, efficienza energetica e convenienza degli acceleratori per l'AI

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 22/10/2025

Potenza di elaborazione di 629 TOPs per applicazioni AI multimodali, dall'edge ai data center

EINDHOVEN, Paesi Bassi: Axelera AI, leader nelle tecnologie su misura di accelerazione hardware per l'AI, oggi ha presentato Europa™, un'unità di elaborazione AI (AIPU) che definisce un nuovo standard performance/prezzo per le applicazioni multiutente di AI generativa e visione artificiale. Europa, che combina potenza di elaborazione, efficienza energetica e termica, packaging compatto e molteplici opzioni di fattore di forma, rappresenta la soluzione ideale per applicazioni di inferenza AI multimodale e ad alta intensità di calcolo, dall'edge ai server aziendali. Progettata all'insegna della convenienza e accessibilità, Europa consente a qualsiasi organizzazione di sfruttare la potenza delle applicazioni AI avanzate.


Fonte: Business Wire



Tag:

