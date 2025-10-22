▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Impartner espande la propria infrastruttura in Europa per velocizzare la crescita e l'assistenza clienti in tutta l'area EMEA

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 22/10/2025

L'investimento nell'infrastruttura europea consolida l'impegno e le attività EMEA di Impartner per la sicurezza dei dati e la crescita nella regione

SALT LAKE CITY: Impartner, fornitore leader di soluzioni di Partner Relationship Management (PRM), oggi annuncia l'espansione della propria infrastruttura in Europa con un nuovo data center nei Paesi Bassi, basato su Azure. Questo importante risultato riflette il sempre più rapido successo ottenuto da Impartner in tutta la regione EMEA e il suo impegno per l'offerta ai clienti dei maggiori livelli possibili di sicurezza, conformità, performance e assistenza.

"La nostra attività nell'area EMEA è in continua e rapida crescita, poiché le aziende di tutta la regione scelgono Impartner per espandere i rispettivi ecosistemi di partner", è il commento di Curtis Brinkerhoff, CRO di Impartner.

Fonte: Business Wire



