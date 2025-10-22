▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Rigaku apre il Rigaku Technology Center Taiwan

Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; CEO: Jun Kawakami; di seguito "Rigaku") annuncia la creazione di Rigaku Technology Taiwan Co., Ltd. (di seguito "RTTW"), una nuova azienda ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 22/10/2025

Business Wire

- Promozione della crescita regionale attraverso ingegneria e collaborazione in Taiwan e oltre -

TOKYO: Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; CEO: Jun Kawakami; di seguito "Rigaku") annuncia la creazione di Rigaku Technology Taiwan Co., Ltd. (di seguito "RTTW"), una nuova azienda del gruppo in Taiwan, nel 2025. A ottobre 2025, uno stabilimento all'interno di RTTW, Rigaku Technology Center Taiwan (di seguito RTC-TW), ha avviato le operazioni su larga scala.

RTTW si incaricherà delle attività finora gestite da Rigaku Taiwan Branch (RCTW), creata nel 2024. In qualità di base operativa di Rigaku nell'Asia orientale di lingua cinese, RTTW desidera rafforzare l'assistenza ai clienti e promuovere una crescita sostenibile nella regione.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.