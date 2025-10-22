▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
P.I. Works celebra 20 anni di attività innovativa nel settore delle telecomunicazioni

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 22/10/2025

Da vent'anni forniamo supporto agli operatori di tutto il mondo attraverso innovazione, automazione e soluzioni

ISTANBUL: P.I. Works, fornitore leader indipendente di soluzioni per l'automatizzazione, l'ottimizzazione e la sicurezza delle reti mobili su base IA, è orgogliosa di annunciare il suo 20esimo anniversario. Questo traguardo storico segna due decenni di innovazione nel settore delle telecomunicazioni e di abilitazione degli operatori mobili a guidare prestazioni di rete superiori, efficienza operativa ed esperienza clienti in tutto il mondo.

Dall'ottimizzazione di rete all'automazione basata sull'IA

Fondata nel 2005, quando il traffico dati mobile ha subito un'impennata con l'arrivo del 3G, P.I. Works ha introdotto soluzioni intelligenti per aiutare gli operatori a pianificare, gestire e ottimizzare le loro reti in modo più efficienti. Nel corso degli anni, la società ha introdotto funzionalità delle reti auto-organizzate (SON), creando le basi per l'automazione su vasta scala e offrendo agli operatori la flessibilità per gestire reti sempre più complesse.

