Lenovo sblocca un nuovo livello di produttività e creatività con i PC Copilot+ dotati di processori AMD Ryzen™ AI

Una selezione di desktop ThinkCentre neo è pronta ad accompagnare le piccole e medie imprese verso la prossima era di prestazioni IA

MORRISVILLE, NORTH CAROLINA: Lenovo™ ha presentato la sua nuova serie di PC con IA di prossima generazione ThinkCentre™ con processori AMD Ryzen™ AI serie 300 con capacità NPU integrata fino a 50 TOPS: il ThinkCentre neo 55a Gen 6 all-in-one (AIO), il ThinkCentre neo 55s Gen 6 con piccolo fattore di forma e il piccolissimo ThinkCentre neo 55q Gen 6. Progettati per le PMI che desiderano mettere il turbo alla loro produttività con l'IA, la famiglia di desktop ThinkCentre neo Gen 6 offre esperienze PC Copilot+ esclusive1, le prestazioni per eccellere, la flessibilità e l'estensibilità per adeguarsi e l'efficienza e l'assistenza per godere della totale tranquillità.

