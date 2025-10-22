GigaDevice approfondisce l'impegno nei confronti del Giappone, promuovendo i servizi locali e la collaborazione globale

TOKYO: GigaDevice, importante azienda di semiconduttori specializzata in memoria flash, microcontroller da 32 bit (MCUs), sensori, e prodotti analoghi, ha ufficialmente inaugurato la sua nuova sede a Minato City, Tokyo. Questo traguardo storico riflette l'impegno sempre maggiore dell'azienda nei confronti del mercato giapponese e rappresenta un'importante iniziativa per aumentare il supporto locale offerto ai clienti, rafforzando la collaborazione regionale e promuovendo gli sforzi di sviluppo globali.

Da molti anni il Giappone è una colonna portante della strategia globale di GigaDevice. Nel tempo, l'azienda ha ampliato il team locale, raffinato le attività per soddisfare le esigenze in costante evoluzione della clientela e creato un sistema di servizi professionali efficienti.

Fonte: Business Wire