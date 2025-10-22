▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Regula lancia un centro del sapere, per una miglior comprensione dell'ID digitale

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 22/10/2025

RESTON, Virginia: Regula, sviluppatore leader di soluzioni per la verifica dell'identità (IDV) e di dispositivi forensi, ha presentato un nuovo centro risorse online, The Road to Digital ID (La strada verso l'identità digitale). Questo centro del sapere nasce per fornire una guida chiara e strutturata sul concetto di identità digitale, su come viene verificata, sui rischi inerenti e sulle opportunità create.

In tutto il mondo si sta sempre più diffondendo l'adozione di sistemi di identità digitale da parte di governi e aziende. Nel Regno Unito, ad esempio, il governo di recente ha annunciato un nuovo schema di identificazione digitale che sarà obbligatorio per i controlli 'Right to Work' (Diritto al lavoro). L'iniziativa, pur riconosciuta come sforzo verso la modernizzazione, ha anche suscitato dibattiti in materia di privacy, fiducia e governance.

Fonte: Business Wire



