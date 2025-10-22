▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
HistoSonics amplia la copertura assicurativa per i trattamenti per i tumori epatici non invasivi a 45,4 milioni di membri di Elevance Health

HistoSonics, lo sviluppatore del sistema di istotripsia Edison® e di un'innovativa piattaforma per la terapia dell'istotripsia, ha annunciato oggi che Elevance Health (in precedenza Anthem, Inc.) ha ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 22/10/2025

Business Wire
  • La copertura sarà effettiva per i piani commerciali di Elevance Health, Medicare e Medicaid in 14 Stati
  • La decisione si basa su un numero sempre maggiore di prove cliniche, con dati aggiuntivi sempre più numerosi sulla sicurezza e l'efficacia reali e a lungo termine raccolti attualmente in centri globali

MINNEAPOLIS: HistoSonics, lo sviluppatore del sistema di istotripsia Edison® e di un'innovativa piattaforma per la terapia dell'istotripsia, ha annunciato oggi che Elevance Health (in precedenza Anthem, Inc.) ha emesso una polizza medica vantaggiosa per l'uso dell'istotripsia nel trattamento dei tumori epatici.

La polizza, valida dal 21 ottobre 2025, estende la copertura assicurativa dei piani commerciali di Elevance Health, Medicare e Medicaid in 14 Stati, tra cui California, Colorado, Connecticut, Georgia, Indiana, Kentucky, Maine, Missouri, Nevada, New Hampshire, New York, Ohio, Virginia e Wisconsin, ampliando così l'accesso alla terapia senza incisioni, non termica di HistoSonics a circa 45,4 milioni di membri.

