HistoSonics amplia la copertura assicurativa per i trattamenti per i tumori epatici non invasivi a 45,4 milioni di membri di Elevance Health

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 22/10/2025
MINNEAPOLIS: HistoSonics, lo sviluppatore del sistema di istotripsia Edison® e di un'innovativa piattaforma per la terapia dell'istotripsia, ha annunciato oggi che Elevance Health (in precedenza Anthem, Inc.) ha emesso una polizza medica vantaggiosa per l'uso dell'istotripsia nel trattamento dei tumori epatici.
La polizza, valida dal 21 ottobre 2025, estende la copertura assicurativa dei piani commerciali di Elevance Health, Medicare e Medicaid in 14 Stati, tra cui California, Colorado, Connecticut, Georgia, Indiana, Kentucky, Maine, Missouri, Nevada, New Hampshire, New York, Ohio, Virginia e Wisconsin, ampliando così l'accesso alla terapia senza incisioni, non termica di HistoSonics a circa 45,4 milioni di membri.
Fonte: Business Wire