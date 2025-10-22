Smartstream e ActiveViam collaborano per rispondere alla domanda di ottimizzazione delle garanzie collaterali

Smartstream, il fornitore di fiducia di soluzioni basate sui dati per le principali istituzioni e società finanziarie globali, oggi annuncia la collaborazione con ActiveViam, provider globale di avan...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 22/10/2025
Informazioni chiave
LONDRA: Smartstream, il fornitore di fiducia di soluzioni basate sui dati per le principali istituzioni e società finanziarie globali, oggi annuncia la collaborazione con ActiveViam, provider globale di avanzate soluzioni analitiche e di supporto decisionale per i servizi finanziari. Congiuntamente, le due aziende permetteranno di ottenere un ROI immediato grazie all'ottimizzazione della gestione delle garanzie collaterali, per i clienti attivi nella tesoreria e nei mercati di capitali.
Fonte: Business Wire