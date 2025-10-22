Smartstream e ActiveViam collaborano per rispondere alla domanda di ottimizzazione delle garanzie collaterali

Informazioni chiave

Smartstream e ActiveViam collaborano per offrire una soluzione integrata che coniuga la funzionalità Smart Collateral di Smartstream con la piattaforma Atoti Collateral Optimisation targata ActiveViam.

Grazie a questa partnership, gli istituti finanziari sono in grado di ottimizzare l'allocazione delle garanzie collaterali, di ridurre la dipendenza dai costosi buffer di liquidità e di ottenere un ritorno sugli investimenti immediato.

La soluzione modulare e a performance elevate supporta la conformità normativa (UMR, EMIR e Basel III) e consente ai clienti di utilizzare al meglio il proprio inventario di garanzie collaterali.

LONDRA: Smartstream, il fornitore di fiducia di soluzioni basate sui dati per le principali istituzioni e società finanziarie globali, oggi annuncia la collaborazione con ActiveViam, provider globale di avanzate soluzioni analitiche e di supporto decisionale per i servizi finanziari. Congiuntamente, le due aziende permetteranno di ottenere un ROI immediato grazie all'ottimizzazione della gestione delle garanzie collaterali, per i clienti attivi nella tesoreria e nei mercati di capitali.

Fonte: Business Wire