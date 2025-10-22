▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Paymentology lancia PayCredit per guidare l'innovazione nel settore dei crediti per le banche digitali e le fintech

Paymentology, il processore dell'emittente leader globale, ha lanciato PayCredit, una piattaforma di registri di credito avanzata, sviluppata per aiutare gli istituti finanziari a fornire prodotti di ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 22/10/2025

Business Wire

La nuova soluzione di credito integra l'emissione di carte e la gestione dei registri di credito, aiutando le società emittenti a ridurre la complessità e accelerare il time to market.

LONDRA: Paymentology, il processore dell'emittente leader globale, ha lanciato PayCredit, una piattaforma di registri di credito avanzata, sviluppata per aiutare gli istituti finanziari a fornire prodotti di credito su misura e ricchi di funzionalità a velocità elevata, superando i limiti dei sistemi bancari legacy e core.

A fronte della domanda crescente di strumenti finanziari di pagamento flessibili, le carte di credito si confermano come uno strumento fondamentale per consentire ai consumatori di spendere, gestire il flusso di cassa e rafforzare la fidelizzazione dei clienti. Tuttavia, numerosi sistemi di credito preesistenti non offrono la flessibilità per soddisfare le aspettative dei consumatori odierni, che richiedono una combinazione di credito rotativo (revolving) e rateale per aiutarli a gestire meglio il loro denaro, mentre numerosi registri moderni sono stati riadattati da un'architettura di debito e faticano a offrire l'elaborazione del credito.

Fonte: Business Wire



