OpenAI, Oracle e Vantage Data Centers annunciano l'apertura del data center Stargate in Wisconsin

L'investimento di Vantage da oltre 15 miliardi di dollari a Port Washington rappresenta il futuro dell'infrastruttura digitale sostenibile con risorse energetiche a zero emissioni, operazioni positive in termini idrici e miliardi in crescita economica nella regione

DENVER: OpenAI, Oracle e Vantage Data Centers, un fornitore leader globale di campus di data center su iper scala, oggi hanno annunciato i piani di sviluppo di un campus di data center fuori Milwaukee a Port Washington, in Wisconsin. Il nuovo campus fa parte della collaborazione precedentemente annunciata di OpenAI e Oracle per investire fino a 4,5 gigawatt di ulteriore capacità Stargate ed è la sede nel Midwest recentemente annunciata nell'ambito dell'espansione Stargate di OpenAI.

Fonte: Business Wire