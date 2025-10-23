NVIDIA, AMD, Snowflake e Databricks, colossi dell'AI e dei dati, investono nella serie F di Uniphore per velocizzarne la leadership nell'AI aziendale

PALO ALTO, California: Uniphore, la società dell'AI aziendale, oggi ha annunciato la chiusura del suo round di serie F da 260 milioni di dollari USA. A questo round hanno preso parte NVIDIA, AMD, Snowflake e Databricks, a cui si sono uniti investitori finanziari e sovrani tra cui NEA, March Capital, BNF Capital, National Grid Partners e Prosperity7 Ventures. Il nuovo capitale velocizzerà l'innovazione su Business AI Cloud, la piattaforma AI e dati dell'azienda, e al contempo ne amplierà l'ecosistema.

"La nostra serie F rappresenta un risultato entusiasmante per Uniphore; si distingue dalle altre raccolte fondi perché, oltre ai maggiori investitori finanziari, abbiamo richiamato gli attori principali dell'AI e dati a livello mondiale", è il commento di Umesh Sachdev, co-fondatore e CEO di Uniphore .

Fonte: Business Wire