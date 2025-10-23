Cyclic Materials e VACUUMSCHMELZE ampliano la collaborazione per riciclare i rifiuti derivati dalla produzione di magneti a base di terre rare negli Stati Uniti

TORONTO: Cyclic Materials, l'azienda di riciclaggio all'avanguardia che crea una catena di fornitura circolare per elementi di terre rare (REE) e altri materiali critici, oggi ha annunciato un'espansione della sua collaborazione con VACUUMSCHMELZE (VAC), sviluppatore leader nel settore dei materiali e della soluzioni magnetiche.

Le aziende hanno firmato un accordo esclusivo di dieci anni per il riciclaggio del 100 percento dei prodotti secondari della produzione di magneti (ossia detriti) che verranno prodotti nel nuovo, imponente impianto produttivo di VAC di Sumter, in South Carolina. L'avvio delle attività è previsto per la fine del 2025. Questa collaborazione estesa si basa sull'accordo del 2024 tra entrambe le aziende che assicura il riciclaggio efficiente dei materiali critici utilizzati in magneti permanenti ad alte prestazioni.

Fonte: Business Wire