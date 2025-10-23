▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
British Arab Commercial Bank si allea con Volante Technologies per modernizzare l'infrastruttura dei pagamenti con PaaS

Volante Technologies, il leader globale nei Pagamenti come servizio (PaaS), oggi ha annunciato una nuova collaborazione con British Arab Commercial Bank (BACB), per modernizzare l'infrastruttura dell'...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 23/10/2025

La piattaforma cloud-native di Volante unificherà le operazioni di pagamento di BACB su SWIFT, CHAPS, Faster Payments, BACS e altre piattaforme

NEW YORK: Volante Technologies, il leader globale nei Pagamenti come servizio (PaaS), oggi ha annunciato una nuova collaborazione con British Arab Commercial Bank (BACB), per modernizzare l'infrastruttura dell'elaborazione dei pagamenti della banca e sostituire i sistemi esistenti con una piattaforma cloud-native.

BACB utilizzerà la soluzione PaaS di Volante per automatizzare e semplificare tutti i suoi volumi di pagamento su piattaforme diverse, tra cui SWIFT MT/ISO 20022, CHAPS, Faster Payments, BACS e trasferimenti interni.

Fonte: Business Wire



