XPRIZE e Avanci lanciano una collaborazione per fornire agli innovatori competenze di IP e concessioni di licenze

La collaborazione assicura che gli innovatori traggano vantaggio da risorse critiche per proteggere e promuovere soluzioni innovative

LOS ANGELES: XPRIZE, azienda leader mondiale nella progettazione e realizzazione di concorsi a premi per risolvere le più grandi sfide dell'umanità, e Avanci, il leader indipendente globale nella fornitura di piattaforme one-stop per la concessione di licenze IP, oggi ha annunciato un sodalizio per abilitare gli innovatori di XPRIZE.

Per più di trent'anni, i concorsi di XPRIZE hanno prodotto soluzioni audaci che vanno ben oltre la competizione stessa per trasformare le industrie, ispirare nuove tecnologie e creare uno straordinario ecosistema globale di innovatori dedicati alla soluzione di problemi. Questo sodalizio con Avanci assicura ai team e agli ex studenti di XPRIZE l'accesso alle competenze e risorse di cui hanno bisogno per proteggere, scalare e amplificare il loro impatto nel mondo reale attraverso l'accesso alla competenza e all'esperienza di Avanci in materia di protezione e concessione di licenza di proprietà intellettuale (IP).

Fonte: Business Wire