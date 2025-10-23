Andersen Consulting aggiunge ampiezza alle capacità di trasformazione digitale con MOYO

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting continua ad ampliare le sue capacità di trasformazione aziendale e tecnologica attraverso un accordo di collaborazione stipulato con MOYO, azienda di consulenza digitale fornitrice di soluzioni integrate in ambito di strategia, dati, tecnologia, progettazione e sviluppo di talenti.

Fondata nel 2007 dall'Amministratore delegato Pierre le Roux, MOYO unisce servizi di consulenza, tecnologia e capitale umano per aiutare una clientela diversificata, da startup a grandi aziende nel settore dei servizi finanziari, minerari e della vendita al dettaglio e per implementare sistemi scalabili, ottimizzare i processi e offrire soluzioni progettate appositamente che catturano nuove opportunità nell'economia digitale.

“Noi di MOYO crediamo che la trasformazione digitale abbia successo solo quando le soluzioni vengono realizzate con profonda empatia e una chiara comprensione delle persone alla base dell'attività”, ha dichiarato Pierre. “La nostra collaborazione con Andersen Consulting riflette quello stesso impegno nei confronti del cambiamento significativo a lungo termine”.

“La combinazione di competenze tecniche e innovazione pratica di MOYO rende l'azienda un'aggiunta che completa la nostra piattaforma di consulenza”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La loro capacità di integrare strategia digitale, sistemi di dati ed esecuzione di progettazioni rafforza il nostro modo di fornire risultati costanti e senza confini”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire