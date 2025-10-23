Locus Robotics annuncia una crescita da record che raggiunge 6 miliardi di prelievi nei tempi più brevi mai registrati

L'accelerazione dell'adozione, il rendimento rapido per i clienti e trimestri consecutivi da record alimentano lo slancio positivo del mercato

WILMINGTON, Mass.: Locus Robotics, il leader mondiale nell'automazione mobile dei magazzini basata sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato la sua crescita più forte degli ultimi due trimestri, riflettendo l'adozione accelerata da parte del settore dell'intelligenza artificiale fisica, che coniuga perfettamente la robotica intelligente e l'esecuzione nel mondo reale. Spinta dall'aumento delle implementazioni e da un più rapido time-to-value per i clienti, Locus Robotics ha recentemente superato i 6 miliardi di prelievi in tutto il mondo, con l'ultimo miliardo in sole 24 settimane: il ritmo più veloce nella storia dell'azienda.

“La nostra crescita è sostenuta dal successo dei nostri clienti”, ha dichiarato Rick Faulk, CEO di Locus Robotics.

