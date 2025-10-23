Visa Live Prende il volo con Benson Boone al Rocket Garden

Preparati al decollo questo novembre: Visa regalerà un altro momento culturale indimenticabile con Visa Live at the Rocket Garden con la star che sta spopolando nelle classifiche di tutto il mondo, B...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 23/10/2025
Dal Louvre al Launch Pad, Visa Live torna con un’altra esperienza musicale indimenticabile, mettendo i fan al centro dell’azione.
SAN FRANCISCO: Preparati al decollo questo novembre: Visa regalerà un altro momento culturale indimenticabile con Visa Live at the Rocket Garden con la star che sta spopolando nelle classifiche di tutto il mondo, Benson Boone il 29 novembre.
Dopo il successo globale di Visa Live at le Louvre, il prossimo capitolo della serie atterra in uno dei luoghi più iconici del mondo, il Rocket Garden al Kennedy Space Center Visitor Complex a Merritt Island, Florida.
Fonte: Business Wire